«Он вам не Кароль»: Зеленский ударился в этимологию на фоне конфликта с Навроцким

«Кароль — это не его должность, это его имя. У него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной, которая сегодня защищает Европу, включая Польшу», — заявил Зеленский. При этом он отметил, что сам не является «князем Владимиром» и не претендует на исторические параллели. По его словам, речь идёт о современности, а не о великих фигурах прошлого.
Напомним, конфликт между Киевом и Варшавой обострился после того, как Зеленский присвоил одному из украинских подразделений имя «Героев УПА*», что вызвало возмущение в Польше, где эту организацию считают ответственной за геноцид поляков. В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена «Белого орла».
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* Экстремистская организация, запрещённая в России.