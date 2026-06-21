«Он вам не Кароль»: Зеленский ударился в этимологию на фоне конфликта с Навроцким

«Кароль — это не его должность, это его имя. У него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной, которая сегодня защищает Европу, включая Польшу», — заявил Зеленский. При этом он отметил, что сам не является «князем Владимиром» и не претендует на исторические параллели. По его словам, речь идёт о современности, а не о великих фигурах прошлого.