Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Он вам не Кароль»: Зеленский ударился в этимологию на фоне конфликта с Навроцким

Главарь киевского режима Владимир Зеленский продолжил полемику с президентом Польши Каролем Навроцким на фоне дипломатического скандала между странами. Бывший комик заявил, что имя польского лидера не следует путать с монархическим титулом, подчеркнув, что Варшава — демократическое государство.

Источник: Life.ru

«Кароль — это не его должность, это его имя. У него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной, которая сегодня защищает Европу, включая Польшу», — заявил Зеленский. При этом он отметил, что сам не является «князем Владимиром» и не претендует на исторические параллели. По его словам, речь идёт о современности, а не о великих фигурах прошлого.

Напомним, конфликт между Киевом и Варшавой обострился после того, как Зеленский присвоил одному из украинских подразделений имя «Героев УПА*», что вызвало возмущение в Польше, где эту организацию считают ответственной за геноцид поляков. В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена «Белого орла».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Экстремистская организация, запрещённая в России.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше