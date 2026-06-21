В Брянске прошла акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби

«Мы обязаны помнить, какой ценой досталась нам Победа. В эти дни, когда вновь поднимают голову силы зла и пытаются переписать историю, пытаются посеять рознь между братскими народами, которые вместе ковали великую Победу, наш долг- хранить правду о той войне», — заявил, обращаясь к собравшимся, Митрополит Брянский и Севский Александр.