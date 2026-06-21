Axios: переговоры политического руководства США и Ирана завершатся 22 июня

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Американская сторона ожидает, что переговоры США и Ирана в Швейцарии на уровне политического руководства завершатся 22 июня, консультации продолжат технические группы. Об этом сообщил в X корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на американский дипломатический источник.
«Американский дипломат сообщил мне, что переговоры с иранцами начались в воскресенье утром и продолжались в различных форматах почти без остановки», — отметил он. По сведениям Равида, «ожидается, что переговоры на уровне высокого политического руководства завершатся в понедельник и продолжатся между техническими группами, которые, вероятно, останутся в Швейцарии». В сообщении отмечается, что стороны «обсудили план продолжения переговоров на политическом уровне и между техническими группами».
Швейцарский Бюргеншток 21 июня принимает переговоры США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана. Речь идет о технических консультациях по реализации меморандума о взаимопонимании, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. США и Иран подписали этот документ в электронном формате.