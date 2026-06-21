Axios: переговоры политического руководства США и Ирана завершатся 22 июня

«Американский дипломат сообщил мне, что переговоры с иранцами начались в воскресенье утром и продолжались в различных форматах почти без остановки», — отметил он. По сведениям Равида, «ожидается, что переговоры на уровне высокого политического руководства завершатся в понедельник и продолжатся между техническими группами, которые, вероятно, останутся в Швейцарии». В сообщении отмечается, что стороны «обсудили план продолжения переговоров на политическом уровне и между техническими группами».