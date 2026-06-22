МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Главарь ОУН* Евгений Коновалец, которого собираются перезахоронить в Киеве, работал на германскую разведку и готовил диверсии в Советском Союзе, следует из рассекреченного документа ФСБ, который публикует ИС «Вести».
Владимир Зеленский в мае принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание «Страна.ua» сообщало, что, помимо Мельника, местные власти могут перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом главарей ОУН* Степана Бандеру и Евгения Коновальца.
«Документ, который вы сейчас увидите, ФСБ рассекретила только что и будет представлен общественности впервые», — сказал генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
ФСБ рассекретила протокол допроса полковника «Абвера» Эрвина Штольце, который был арестован Красной армией в Берлине в мае 1945 года. Штольце отвечал за агентуру из украинских националистов.
«Начиная с 1925 года на германскую разведку стала работать группа украинских националистов во главе с бывшим полковником петлюровской армии Коновальцем (кличка “Консул 1”). Первоначально Коновалец снабжал германскую разведку сведениями о военно-политическом положении Польши, а после 1939 года его группа приступила к выполнению шпионско-диверсионной деятельности в Советском Союзе», — рассказал Штольце.
Связником от Коновальца к «Абверу» являлся агент германской разведки Ярый (кличка «Консул 2»). Штольце рассказал, что неоднократно принимал Ярого, получал от него донесения и передавал ему деньги для оплаты агентуры.
«То есть, как говорят на Украине, за грубые гроши завербованный “Абвером” Коновалец работал на гитлеровцев, поставляя разведданные и организуя диверсии», — пояснил Киселев.
Боевое крыло ОУН* — Украинская повстанческая армия* (УПА*, запрещенная в России экстремистская организация) — воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны.
На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация.