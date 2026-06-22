ФСБ рассекретила документы о работе главаря ОУН* на германскую разведку

«Начиная с 1925 года на германскую разведку стала работать группа украинских националистов во главе с бывшим полковником петлюровской армии Коновальцем (кличка “Консул 1”). Первоначально Коновалец снабжал германскую разведку сведениями о военно-политическом положении Польши, а после 1939 года его группа приступила к выполнению шпионско-диверсионной деятельности в Советском Союзе», — рассказал Штольце.