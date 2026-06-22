Симоньян предложила помощь семье девочки, погибшей при ударе ВСУ

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила помощь семье восьмилетней девочки, погибшей в результате удара ВСУ по Подмосковью.
Девочка в Раменском погибла при атаке украинских беспилотников 18 июня. В момент происшествия ребенок был дома вместе с бабушкой, та не пострадала.
«Если нужна помощь семье, свяжитесь в моих соцсетях, напишите. Мы с Тиграном поможем обязательно», — передает слова Симоньян ИС «Вести».
Атака на Московский регион 18 июня стала самой массированной за два года. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в области повреждения получили 18 многоквартирных домов.