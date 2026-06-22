«Борьба до последнего патрона»: как первые дни Великой Отечественной войны предопределили провал гитлеровского блицкрига

В целом командование Одесского военного округа, оборонявшего Молдавию и Южную Украину, активно готовилось к отражению нападения ещё с середины июня. Были выведены из мест постоянной дислокации и развёрнуты в боевые порядки части 48-го стрелкового корпуса и 150-й стрелковой дивизии, а в первый день войны создана 9-я отдельная армия, действовавшая на правах фронта. В дальнейшем части Красной армии на молдавском направлении были объединены в Южный фронт. Немецко-румынские войска первоначально смогли захватить пять плацдармов на советском берегу Прута, но четыре из них были быстро ликвидированы. А 25—26 июня силы Дунайской военной флотилии совместно с подразделениями Красной армии высадили десант на вражеском берегу Дуная и захватили плацдарм протяжённостью 76 км по фронту.