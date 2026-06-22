Axios: США считают, что на переговорах с Ираном достигнут прогресс по Ормузу

Соединённые Штаты считают, что на переговорах в Швейцарии удалось добиться прогресса по вопросу судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид.
«Мы чётко заявили, что хотим гарантировать, что он (Ормузский пролив. — RT) полностью открыт. Мы добились хорошего прогресса в этом направлении», — процитировал Равид американского дипломата.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран не возьмёт под контроль проиранские группировки в Ливане.
Позднее стало известно, что иранская делегация приостановила переговоры с США до прекращения боёв в Ливане.
Глава иранской переговорной делегации Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США должны быть аккуратны в своих высказываниях.
Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Иран ждёт извинений после угроз Трампа.