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Axios: США считают, что на переговорах с Ираном достигнут прогресс по Ормузу

Соединённые Штаты считают, что на переговорах в Швейцарии удалось добиться прогресса по вопросу судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

Соединённые Штаты считают, что на переговорах в Швейцарии удалось добиться прогресса по вопросу судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

«Мы чётко заявили, что хотим гарантировать, что он (Ормузский пролив. — RT) полностью открыт. Мы добились хорошего прогресса в этом направлении», — процитировал Равид американского дипломата.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран не возьмёт под контроль проиранские группировки в Ливане.

Позднее стало известно, что иранская делегация приостановила переговоры с США до прекращения боёв в Ливане.

Глава иранской переговорной делегации Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США должны быть аккуратны в своих высказываниях.

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Иран ждёт извинений после угроз Трампа.

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