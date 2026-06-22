Кац: Израиль не будет выводить войска из зоны на юге Ливана

19 июня Израиль и ливанская «Хезболла» договорились о перемирии. В ночь на 20 июня ЦАХАЛ обвинил группировку в нарушении режима прекращения огня и нанес удары по объектам «Хезболлы». Позже в тот же день, после консультаций с США, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Исраэль Кац отдали приказ о прекращении ударов.