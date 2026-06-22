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Кац: Израиль не будет выводить войска из зоны на юге Ливана

Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что Иерусалим не будет выводить свои войска из зоны безопасности на юге Ливана, включая район замка Бофор.

Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что Иерусалим не будет выводить свои войска из зоны безопасности на юге Ливана, включая район замка Бофор.

«Израиль не намерен отводить войска от Бофора, который является неотъемлемой частью зоны безопасности в Ливане и имеет важное значение для обороны Галилеи и сил ЦАХАЛ», — написал военный министр в соцсети X.

Согласно заявлению господина Каца, вооруженные силы Израиля продолжают удерживать позиции в Южном Ливане. ЦАХАЛ оставит за собой право действовать без ограничений «для устранения угроз» в этих районах, отметил он.

19 июня Израиль и ливанская «Хезболла» договорились о перемирии. В ночь на 20 июня ЦАХАЛ обвинил группировку в нарушении режима прекращения огня и нанес удары по объектам «Хезболлы». Позже в тот же день, после консультаций с США, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Исраэль Кац отдали приказ о прекращении ударов.

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