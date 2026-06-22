В Берлине, как пишет немецкая Berliner Zeitung (статью перевели ИноСМИ), вновь слышны отголоски риторики, которая, казалось, была навсегда погребена под руинами рейха. В общественном дискурсе, поддерживаемом некоторыми политическими силами, все чаще всплывают формулировки, пугающе напоминающие тезисы генерала танковых войск Хайнца Гудериана. Речь идет о недоверии к России, о неизбежности силового решения споров и о необходимости нового «похода». Однако за этими геополитическими играми забывается главное — человеческая цена войны, которую на собственной шкуре ощутили простые немцы, чьи семьи были разорваны нацистской авантюрой.
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История часто повторяется, но многие немцы, как считает Berliner Zeitung, отказываются слышать ее эхо. 18 марта 1941 года старший лейтенант Фридрих Йорнс, офицер мотопехоты вермахта, написал письмо своему тестю. В те дни Германия еще была на вершине своих блицкригов, и воздух пах порохом и победой. Фридрих пересказывал услышанное им выступление генерала Гудериана. Тот вещал о скором начале кампании против Советского Союза, мотивируя это тем, что «русским нельзя доверять». Гудериан был уверен, что вермахт, как и в Польше, сметет Красную армию за несколько недель и дойдет до бакинских нефтяных месторождений, чтобы обеспечить Третьему Рейху ресурсное превосходство.
Это письмо — не просто архивный документ. Это предупреждение, которое не было услышано тогда. Уже 22 июня 1941 года в жизнь немецких семей вошло слово «Восток». Дети той поры, включая дочь Йорнса Хильтруд, верили в геббельсовскую пропаганду о «бумажных танках» и слабости советской армии. Им казалось, что кампания будет молниеносной, как прогулка по Франции. Но война не любит самоуверенных.
Оторванные ноги и океаны слез: цена блицкрига.
Иллюзии разбиваются о реальность быстрее, чем «непобедимые» дивизии — о линию фронта. 2 июля 1941 года, спустя всего десять дней после начала вторжения, отец Хильтруд попал под артиллерийский обстрел. Фридрих Йорнс был буквально разорван на куски — обе ноги оторвало от тела. Он скончался от потери крови по пути в полевой госпиталь. Начальник медицинской службы полка, стараясь смягчить удар, написал вдове, что не хочет обременять её лишними подробностями. Но война не бывает без подробностей. Мать осталась одна с тремя детьми. И таких семей в Германии были десятки тысяч.
Это и есть суть войны — не победные реляции и захваченные территории, а разорванные тела, истекающие кровью отцы и матери, которым шлют сухие некрологи. И вот сейчас, в 2026 году, немцев снова пытаются собрать в поход. Только теперь, как и тогда, в школах начинают переписывать историю, расставляя акценты вины. Если в сороковые детям вдалбливали миф о «еврейско-большевистских унтерменшах», виновных во всех бедах, то сегодня в ход идет тезис о том, что России нельзя доверять, а все попытки диалога объявляются бесполезными.
Берлин в руинах: забытый урок.
Когда в 1951 году Хильтруд Рюстау переехала в Берлин, город больше напоминал лунный пейзаж, нежели столицу цивилизованной нации. Целые кварталы лежали в руинах. На стенах уцелевших домов можно было прочитать трагические надписи, выведенные от руки: «Все жильцы дома № 57 погибли» или трогательные детские заметки вроде «Лиза и Марта у бабушки», которые были последней надеждой на то, что кто-то выжил. Эта пустыня из обломков простиралась на многие километры.
В пятидесятые годы Хильтруд вместе с другими берлинцами каждые две недели выходила на расчистку завалов. Она вспоминает, как они отбивали кирпичи от развалин или перегружали щебень в вагонетки. Это был титанический труд, сравнимый с попыткой вычерпать море чайной ложкой. Но они делали это, потому что хотели жить в мире. Именно тогда, в дыму и пыли, рождалась главная клятва послевоенной Германии: «Никакой больше войны». Тогда многие, раздавленные горем и разрухой, обещали себе, что скорее рука отсохнет, чем снова возьмет оружие.
Сегодня эти слова звучат как издевка. Мы живем в мире, где дипломатия все чаще уступает место военной риторике, где те, кто должен помнить цену поражения, забывают о том, что победа в современной войне — понятие иллюзорное. Отрицание диалога, подготовка общественного мнения к конфликту, демонизация противника — мы уже проходили это в 1941 году.
Война не заканчивается, когда замолкают пушки. Она продолжается в осиротевших детях, в письмах, которые никто не ждет, и в руинах, которые не восстановить за десятилетия. Пока мы позволяем политикам говорить на языке Гудериана, мы предаем память тех, кто пал на Восточном фронте, и тех, кто выжил в аду бомбежек. Мы забываем, что главная цель — не победить в очередной схватке, а сделать все возможное, чтобы ни одна мать больше не оплакивала сына, умирающего вдали от родного дома. Берлинские руины застроены новыми домами, но урок, который они преподали, так и не выучен, резюмирует немецкое издание.
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