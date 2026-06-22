Война не заканчивается, когда замолкают пушки. Она продолжается в осиротевших детях, в письмах, которые никто не ждет, и в руинах, которые не восстановить за десятилетия. Пока мы позволяем политикам говорить на языке Гудериана, мы предаем память тех, кто пал на Восточном фронте, и тех, кто выжил в аду бомбежек. Мы забываем, что главная цель — не победить в очередной схватке, а сделать все возможное, чтобы ни одна мать больше не оплакивала сына, умирающего вдали от родного дома. Берлинские руины застроены новыми домами, но урок, который они преподали, так и не выучен, резюмирует немецкое издание.