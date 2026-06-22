Al Mayadeen сообщил о новых условиях Ирана для переговоров с США

Иранские представители не намерены возвращаться к переговорам с США до выполнения ряда условий. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на информацию о позиции иранской делегации.
По данным телеканала, одним из ключевых требований Тегерана стали публичные извинения со стороны президента США Дональда Трампа за ранее прозвучавшие угрозы. Кроме того, иранская сторона настаивает на выводе израильских войск с территории Южного Ливана.
Как уточняется в сообщении, до выполнения этих условий представители Ирана не планируют возобновлять переговорный процесс с американской делегацией.
Ранее Дональд Трамп заявил о возможности новых ударов по Ирану. Американский лидер связал такие меры с необходимостью, по его мнению, добиться от Тегерана контроля над проиранскими группировками, действующими в Ливане.
Позднее стало известно, что иранская делегация приняла решение приостановить переговоры с Соединёнными Штатами. В Тегеране связали возобновление контактов с прекращением боевых действий на территории Ливана.
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