Бельгия и Иран сыграли вничью в матче чемпионата мира — 2026

Сборные Бельгии и Ирана не выявили победителя в матче второго тура группового раунда чемпионата мира.
Встреча группы G завершилась со счётом 0:0.
С 67-й минуты бельгийская команда играла в меньшинстве: с поля был удалён Натан Нгой. Он получил прямую красную карточку за то, что сфолил на Мехди Тареми, который мог убежать в одиночку к воротам после ошибки самого Нгоя.
Команды являются лидерами квартета G, набрав по два очка. В следующем туре бельгийцы сыграют с Новой Зеландией, а иранцы — с Египтом.
Ранее сообщалось, что сборная Ирана выпустила самый возрастной стартовый состав в истории чемпионатов мира.
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