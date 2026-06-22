Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бельгия и Иран сыграли вничью в матче чемпионата мира — 2026

Сборные Бельгии и Ирана не выявили победителя в матче второго тура группового раунда чемпионата мира.

Сборные Бельгии и Ирана не выявили победителя в матче второго тура группового раунда чемпионата мира.

Встреча группы G завершилась со счётом 0:0.

С 67-й минуты бельгийская команда играла в меньшинстве: с поля был удалён Натан Нгой. Он получил прямую красную карточку за то, что сфолил на Мехди Тареми, который мог убежать в одиночку к воротам после ошибки самого Нгоя.

Команды являются лидерами квартета G, набрав по два очка. В следующем туре бельгийцы сыграют с Новой Зеландией, а иранцы — с Египтом.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана выпустила самый возрастной стартовый состав в истории чемпионатов мира.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше