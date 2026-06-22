МО РФ представило новый мультимедийный проект, посвященный народному ополчению

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минобороны России представило новый мультимедийный проект, посвященный ополченским подразделениям, к формированию которых приступили в первые дни Великой Отечественной войны.
«К 22 июня — Дню памяти и скорби, когда мы чтим память погибших в годы Великой Отечественной войны и выражаем благодарность тем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, — на официальном сайте Минобороны России открывается новый мультимедийный раздел, посвященный формированию народного ополчения в самый тяжелый, первый год войны», — заявили в военном ведомстве.
Там уточнили, что в основе раздела — уникальные документы из фондов Центрального архива Минобороны России: постановления о формировании армий на добровольных началах из рабочих, служащих, студентов, документы о формировании дивизий народного ополчения, исторические формуляры стрелковых дивизий народного ополчения, наградные листы и описания подвигов бойцов и командиров полков народного ополчения, карты развертывания ополченческих армий фронта, а также другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.
В министерстве напомнили, что 30 июня 1941 года в целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР и для противостояния врагу был образован Государственный комитет обороны, сосредоточивший в своих руках всю власть в стране. 3 июля в своем первом обращении по радио после вторжения Германии, от имени правительства СССР и Государственного комитета обороны И. В. Сталин обратился к народу с призывом подняться ради освободительной войны против гитлеровской агрессии. В ответ на призыв товарища Сталина для поддержки Красной армии по всей стране начало создаваться многомиллионное народное ополчение.
В Минобороны РФ отметили, что народное ополчение явилось одной из самых массовых форм участия советских людей в борьбе с фашистскими захватчиками. Оно было представлено ополченческими корпусами, дивизиями народного ополчения, а также рабочими, коммунистическими и истребительными батальонами.
В министерстве подчеркнули, что публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России, касающихся организации формирования народного ополчения в первый год Великой Отечественной войны, направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.