МО РФ представило новый мультимедийный проект, посвященный народному ополчению

В министерстве напомнили, что 30 июня 1941 года в целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР и для противостояния врагу был образован Государственный комитет обороны, сосредоточивший в своих руках всю власть в стране. 3 июля в своем первом обращении по радио после вторжения Германии, от имени правительства СССР и Государственного комитета обороны И. В. Сталин обратился к народу с призывом подняться ради освободительной войны против гитлеровской агрессии. В ответ на призыв товарища Сталина для поддержки Красной армии по всей стране начало создаваться многомиллионное народное ополчение.