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Вандалы изуродовали зеркальный пруд в Вашингтоне, Трамп потребовал начать ремонт

Зеркальный пруд на Национальной аллее американской столицы получил серьёзные повреждения от действий вандалов, заявил президент США Дональд Трамп.

Зеркальный пруд на Национальной аллее американской столицы получил серьёзные повреждения от действий вандалов, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом он написал в Truth Social.

Американский лидер назвал произошедшее оскорблением памяти Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна.

По словам Трампа, преступники оставили на фасаде бассейна 75-метровый разрез и залили в чашу агрессивную химию.

«Кто мог такое сделать? Больные, безумные люди!» — написал он.

Трамп заявил, что лично оценил масштаб разрушений и велел приступить к работам по восстановлению.

Ранее президент США заявлял, что правоохранительные органы расследуют случаи вандализма у зеркального пруда на Национальной аллее в Вашингтоне.

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