Вандалы изуродовали зеркальный пруд в Вашингтоне, Трамп потребовал начать ремонт

Зеркальный пруд на Национальной аллее американской столицы получил серьёзные повреждения от действий вандалов, заявил президент США Дональд Трамп.
Об этом он написал в Truth Social.
Американский лидер назвал произошедшее оскорблением памяти Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна.
По словам Трампа, преступники оставили на фасаде бассейна 75-метровый разрез и залили в чашу агрессивную химию.
«Кто мог такое сделать? Больные, безумные люди!» — написал он.
Трамп заявил, что лично оценил масштаб разрушений и велел приступить к работам по восстановлению.
Ранее президент США заявлял, что правоохранительные органы расследуют случаи вандализма у зеркального пруда на Национальной аллее в Вашингтоне.