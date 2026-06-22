Архив МО РФ рассекретил документы времен войны о подвигах «писательской роты»

Из архивных материалов следует, что Казакевич, за повести «Звезда» и «Весна на Одере» дважды удостоенный Сталинской премии II степени, был признан негодным к военной службе по зрению (минус восемь на одном глазу и минус десять на другом). Однако с началом войны вступил в народное ополчение, с июля 1941 года стал бойцом «писательской роты» 8-й Краснопресненской стрелковой дивизии. Свой боевой путь начал солдатом-разведчиком, впоследствии был командиром взвода, роты, начальником дивизионной разведки, дослужился до помощника начальника разведки штаба армии. Участвовал в осенних боях под Москвой, пережил «Вяземский котел», награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».