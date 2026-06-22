Архив МО РФ рассекретил документы времен войны о подвигах «писательской роты»

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Член Союза советских писателей Эммануил Казакевич, несмотря на сильную близорукость, в 1941 году вступил в московское ополчение, стал разведчиком и обеспечил вскрытие системы обороны вермахта на западном берегу реки Одер. Об этом стало известно из рассекреченных документов фондов Центрального архива Минобороны России.
«Работая помощником начальника информационного отделения разведотдела, много поработал по определению группировки и системы обороны противника на западном берегу р. Одер. Перед началом наступления много сделал по отражению системы обороны противника на схемы и доведению схем до войск», — говорится в наградном листе на капитана Казакевича о представлении к ордену Отечественной войны II степени.
Из архивных материалов следует, что Казакевич, за повести «Звезда» и «Весна на Одере» дважды удостоенный Сталинской премии II степени, был признан негодным к военной службе по зрению (минус восемь на одном глазу и минус десять на другом). Однако с началом войны вступил в народное ополчение, с июля 1941 года стал бойцом «писательской роты» 8-й Краснопресненской стрелковой дивизии. Свой боевой путь начал солдатом-разведчиком, впоследствии был командиром взвода, роты, начальником дивизионной разведки, дослужился до помощника начальника разведки штаба армии. Участвовал в осенних боях под Москвой, пережил «Вяземский котел», награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
В документах архива Минобороны также говорится о других писателях-добровольцах, таких как Александр Бек, автор тетралогии «Волоколамское шоссе», который с началом войны вступил в народное ополчение, служил в «писательской роте» Краснопресненской дивизии, участвовал в обороне Москвы на Волоколамском направлении, затем был военным корреспондентом. В 1942 году прибыл в 316-ю стрелковую дивизию генерала Панфилова и написал повесть, ставшую одной из самых правдивых книг о войне. Дошел до Берлина.
Поэт Вольф Лифшиц, несмотря на проблемы со зрением, в 1941 году вступил в Ленинградское народное ополчение, был заместителем командира батальона по политчасти на Ленинградском фронте. В сентябре 1944 года был ранен и демобилизован в звании капитана. Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За оборону Ленинграда». В наградном листе на майора Лифшица отмечается, что он «своей умелой и честно организованной партийно-политической и воспитательной работой обеспечил высокую дисциплину, боеспособность и организованность батальона».
О «писательской роте».
Писательской ротой в годы Великой Отечественной войны называли одно из подразделений 8-й стрелковой дивизии народного ополчения Москвы, которое было сформировано преимущественно из членов Союза писателей СССР. Его бойцы принимали участие осенью 1941 года в битве за Москву, в которой соединение понесло серьезные потери. Из-за гибели более половины личного состава роту расформировали, а оставшиеся в живых литераторы стали военными корреспондентами.