«При содействии отборных сил латвийской полиции»: ФСБ опубликовала документы об уничтожении евреев в Прибалтике

«Прибалтика стала judenrein, то есть свободной от евреев, достаточно быстро. Если мы посмотрим статистические данные айнзацгрупп и отчёты об уничтожении евреев, то увидим, что именно в Прибалтике убийство евреев осуществлялось в 1941 году особенно интенсивно — больше, чем в Белоруссии или на оккупированной территории России. Это связано с тем, что у нацистов именно в Прибалтике была возможность задействовать для уничтожения евреев местных коллаборационистов», — пояснил Дюков.