«При содействии отборных сил латвийской полиции»: ФСБ опубликовала документы об уничтожении евреев в Прибалтике

ЦОС ФСБ опубликовал на своём сайте архивные документы об уничтожении евреев на территории Прибалтики в годы Великой Отечественной войны. Из обнародованных материалов следует, что в истреблении еврейского населения активно участвовали не только немецкие айнзацгруппы, но и местные коллаборационисты. По словам историков, литовцы, латыши и эстонцы участвовали в холокосте добровольно — исходя из своих антисемитских убеждений.
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России обнародовал копии архивных документов об уничтожении евреев на территории Эстонской, Латвийской и Литовской ССР в годы Великой Отечественной войны. Материалы, предоставленные Центральным оперативным архивом УРАФ ФСБ, свидетельствуют о том, что активное участие в убийстве евреев принимали не только немецкие айнзацгруппы, но и местные коллаборационисты.
«Ненависть литовцев против евреев».
Прибалтийские республики были полностью оккупированы немцами в первые месяцы Великой Отечественной войны. 1 июля пала Рига, 24 июля был захвачен Вильнюс, а 28 августа — Таллин.
Ещё перед вторжением в СССР Германия создала четыре айнзацгруппы (оперативные группы) полиции безопасности и СД для действия на оккупированных территориях. Они следовали за германской армией и выполняли функции мобильных карательных отрядов. Группа А должна была заниматься Прибалтикой, в зону ответственности группы В входили Смоленск и Москва, группы С — район Киева, а группы D — южная часть Украины.
Основные задачи айнзацгрупп и айнзацкоманд состояли в выявлении и ликвидации партийно-комсомольского актива, розыске и аресте антигермански настроенных лиц, уничтожении сотрудников советских органов госбезопасности, армейских политработников и командиров Красной армии, а также в проведении операций по массовому уничтожению евреев.
Айнзацгруппы активно привлекали к «решению еврейского вопроса» в Прибалтике местных коллаборационистов. Об этом свидетельствует, в частности, опубликованный ФСБ отчёт айнзацгруппы А от 31 января 1942 года.
«Местными силами (в Латвии. — RT) по собственному побуждению было ликвидировано несколько тысяч евреев. Явилась необходимость посредством особых команд, при содействии отборных сил латвийской вспомогательной полиции (большей частью родственники угнанных или убитых латышей) провести в Латвии широкие операции по очищению», — сказано в документе.
К октябрю 1941 года этими особыми командами «были подвергнуты экзекуции ровно 30 тыс. евреев», говорится в отчёте группы А. Там же перечислены и наиболее крупные акции по уничтожению советских граждан еврейской национальности на территории Латвии.
«9 ноября 1941 года в Двинске было подвергнуто экзекуции 11 034 еврея. В начале декабря 1941 года в результате проведённой по распоряжению высшего руководителя СС и полиции операции в Риге была проведена экзекуция 27 800 и в середине декабря 1941 года в Либаве над 2350 евреями», — сообщается в материале.
Всего к 31 января 1942 года в Латвии были убиты 35 238 советских граждан еврейского происхождения, отмечено в релизе ЦОС ФСБ.
Ещё больших масштабов расправы достигли в Литве, где местное население при поддержке немцев устраивало кровавые антиеврейские погромы.
«При вступлении германских войск на территорию Литвы ненависть литовцев против евреев привела к эффективным погромам… В результате погромов, которые были проведены всё же при значительном действии полиции безопасности и СД, литовцами были ликвидированы в Каунасе 3,8 тыс. и в мелких городах примерно 1,2 тыс. евреев. Если евреям удавалось бежать, то нередки были случаи, когда крестьяне выдавали их властям», — отмечается в обнародованных документах.
Перевод главы № 3 Отчёта оперативной группы А полиции безопасности.
© ЦОС ФСБ РФ.
Айнзацгруппа А информировала, что всего в Литве в результате «отдельных операций был ликвидирован» 136 421 человек. Многие из них даже перед лицом смерти не скрывали своих просоветских настроений.
«Надо заметить, что при этом многие евреи оскорбили действием литовских чиновников и вспомогательные силы, участвовавшие в проведении операции, выражая перед экзекуцией свои большевистские взгляды, провозглашая здравицу в честь Сталина и проклиная Германию», — говорится в отчёте.
«Евреев в Эстонии больше нет».
В Эстонии стихийных погромов не было, однако уже в начале 1942 года немцы объявили, что еврейского населения там больше нет.
Перевод главы № 3 Отчёта оперативной группы А полиции безопасности.
© ЦОС ФСБ РФ.
«Организованная с приближением германской армии эстонская самозащита хотя и начала немедленные аресты евреев, но стихийные погромы всё же не имели места. Экзекуции над евреями, поскольку последние не были необходимы на работах, стали постепенно производиться силами полиции безопасности и СД. На сегодняшний день евреев в Эстонии больше нет», — говорится в немецком отчёте.
По словам директора фонда «Историческая память» Александра Дюкова, ситуация в Эстонии отличалась от той, которая сложилась в Литве и Латвии, потому что доля еврейского населения там была не столь высока.
«В Эстонии этнические чистки прошли быстро по одной простой причине — евреев было очень мало, там речь шла об уничтожении максимум нескольких тысяч человек. А вот где евреев было много, это прежде всего в Литве», — пояснил специалист в комментарии RT.
Карательная деятельность айнзацгруппы А распространялась и на территорию Белоруссии.
«Вопрос решительной и полной ликвидации евреев на территории Белоруссии после прихода немцев наталкивается на известные трудности… Учитывая большие расстояния и незначительные силы полиции безопасности и СД, проведение расстрелов возможно только при максимальном напряжении всех сил. Несмотря на это, расстреляно уже 41 тыс. евреев», — сообщали немецкие каратели.
При этом отмечается, что в это число не вошли те, кого уничтожили прежние оперативные команды.
«По примерным данным, начиная с декабря 1941 года германской армией расстреляно около 19 тыс. партизан и преступников, то есть большей частью евреев», — уточняется в документе.
«Ценились немецким командованием».
Немцы достаточно быстро смогли объявить Прибалтику регионом, свободным от евреев, констатировал Александр Дюков. Не в последнюю очередь это связано с активным участием местного населения в холокосте.
Немецкие войска в Латвии, июль 1941 года.
Gettyimages.ru.
© Mondadori.
«Прибалтика стала judenrein, то есть свободной от евреев, достаточно быстро. Если мы посмотрим статистические данные айнзацгрупп и отчёты об уничтожении евреев, то увидим, что именно в Прибалтике убийство евреев осуществлялось в 1941 году особенно интенсивно — больше, чем в Белоруссии или на оккупированной территории России. Это связано с тем, что у нацистов именно в Прибалтике была возможность задействовать для уничтожения евреев местных коллаборационистов», — пояснил Дюков.
Историк подчеркнул, что «прибалтийские полицейские батальоны были важнейшим элементом холокоста в 1941 году».
«Без них нацисты смогли бы уничтожить, конечно, гораздо меньше евреев. Необходимо понимать, что эти коллаборационисты в своей деятельности руководствовались не только желанием угодить оккупантам, но и собственной антисемитской идеологией. В Литве действовал так называемый Фронт литовских активистов. У них существовала вполне последовательная, положенная на бумагу концепция о необходимости организации кровавых этнических чисток евреев с целью их изгнания и уничтожения», — констатировал Александр Дюков.
По его мнению, показательным также является тот факт, что первый концлагерь для евреев на территории СССР был создан не нацистами, а так называемым временным правительством Литвы.
«Главой этого временного правительства был некий Амбразявичюс, которого уже в наши годы с государственными почестями перезахоронили в Литве», — напомнил Александр Дюков.
Как отметил, в свою очередь, историк Владимир Симиндей, нацисты впоследствии использовали прибалтийских коллаборационистов для совершения преступлений и в других частях СССР.
«Роль коллаборационистов в уничтожении еврейского населения в Прибалтике была колоссальной. И в дальнейшем эти же люди уже целенаправленно использовались в нацистской истребительной политике — они были отличными исполнителями и очень ценились немецким командованием. Их использовали уже не только в Прибалтике, но и в карательных операциях на территории России, Белоруссии и в некоторых других местах», — сказал специалист.
«Не понесли заслуженного наказания».
Деятельность айнзацгрупп рассматривалась в рамках отдельного процесса в Нюрнберге с 29 сентября 1947 года по 10 апреля 1948 года. Обвиняемые были признаны виновными в преступлениях против человечества.
Однако немецких палачей судил не международный трибунал, а исключительно США. Из-за того что процесс был организован лишь американской стороной, доказательная база была слабой, а свидетелей не хватало. Кроме того, несмотря на суровые приговоры (от 20 лет заключения до смертной казни), многие осуждённые вышли на свободу уже в 1950-х годах.
«К сожалению, немалое количество соучастников преступлений из числа местных коллаборационистов не понесли заслуженного наказания. Кто-то получил минимальные наказания в Западной Германии, а кто-то вообще его избежал, например отправившись за океан или перебравшись через Прагу на Запад. Добиться справедливости в полной мере здесь не удалось», — заключил Владимир Симиндей.