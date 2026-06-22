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Axios: США считают, что все стороны удовлетворены ходом переговоров в Швейцарии

Соединённые Штаты считают, что состоявшиеся в Швейцарии переговоры с Ираном при участии Пакистана и Катара удовлетворили все стороны. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в социальной сети X.

Источник: Life.ru

«Все четыре стороны, похоже, довольны тем, как прошли сегодняшние переговоры. Посредники помогают обеим сторонам проработать все вопросы. Мы считаем, что этот первый раунд переговоров создаёт основу для укрепления доверия в будущем», — пишет он.

Ожидается, что переговоры завершатся в понедельник. После этого работа продолжится с участием технических групп, которые, предположительно, останутся в Швейцарии для дальнейших консультаций.

Напомним, ранее завершились четырёхсторонние консультации по американо-иранскому меморандуму в швейцарском Бюргенштоке. Иранская делегация покинула место встречи. Ожидавшаяся пресс-конференция или иные публичные заявления по итогам дня не состоялись. Государственная телерадиокомпания Ирана отмечает: исход прошедшего диалога пока не ясен, необходимо дождаться официальных комментариев.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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