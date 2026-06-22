Axios: США считают, что все стороны удовлетворены ходом переговоров в Швейцарии

«Все четыре стороны, похоже, довольны тем, как прошли сегодняшние переговоры. Посредники помогают обеим сторонам проработать все вопросы. Мы считаем, что этот первый раунд переговоров создаёт основу для укрепления доверия в будущем», — пишет он.