Axios: США считают, что все стороны удовлетворены ходом переговоров в Швейцарии

«Все четыре стороны, похоже, довольны тем, как прошли сегодняшние переговоры. Посредники помогают обеим сторонам проработать все вопросы. Мы считаем, что этот первый раунд переговоров создаёт основу для укрепления доверия в будущем», — пишет он.
Ожидается, что переговоры завершатся в понедельник. После этого работа продолжится с участием технических групп, которые, предположительно, останутся в Швейцарии для дальнейших консультаций.
Напомним, ранее завершились четырёхсторонние консультации по американо-иранскому меморандуму в швейцарском Бюргенштоке. Иранская делегация покинула место встречи. Ожидавшаяся пресс-конференция или иные публичные заявления по итогам дня не состоялись. Государственная телерадиокомпания Ирана отмечает: исход прошедшего диалога пока не ясен, необходимо дождаться официальных комментариев.
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