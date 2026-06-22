В Александровском саду 22 июня в 4 утра пройдёт концерт к 85-летию начала войны

В День памяти и скорби, 22 июня, в 4:00 мск у Могилы Неизвестного Солдата прозвучит Шестая симфония Чайковского в исполнении сводного оркестра под управлением Юрия Башмета, посвящённая 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Об этом сообщает РИА Новости.
Площадкой станет мемориальный комплекс у Кремлёвской стены, ставший символом благодарности всем павшим воинам.
За дирижёрский пульт встанет народный артист СССР Юрий Башмет. В сводный симфонический оркестр войдут музыканты коллективов «Новая Россия», «Солисты Москвы» и Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Они исполнят «Патетическую» симфонию Чайковского — произведение, которое называют симфонией жизни и смерти и которое, по замыслу авторов проекта, наиболее точно созвучно траурному дню.
Шестая симфония, ставшая вершиной творчества композитора, прозвучит как исповедь, обращённая к каждому, кто не вернулся с полей сражений и чьё имя осталось неизвестным.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 22 июня, в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.