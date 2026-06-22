В Александровском саду 22 июня в 4 утра пройдёт концерт к 85-летию начала войны

В День памяти и скорби, 22 июня, в 4:00 мск у Могилы Неизвестного Солдата прозвучит Шестая симфония Чайковского в исполнении сводного оркестра под управлением Юрия Башмета, посвящённая 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.