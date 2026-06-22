Во Вьетнаме начали действовать новые правила въезда для туристов

Турпоток из России во Вьетнам, как сообщал на прошлой неделе в интервью РИА Новости постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов, вырос втрое в прошлом году в связи с увеличением числа регулярных и чартерных рейсов: с 232 тысяч человек в 2024 году до более чем 660 тысяч человек в 2025.