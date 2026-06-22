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В Брянске появился монумент «Родина-мать зовет!» из зажженных свечей

В Брянске активисты выложили монумент «Родина-мать зовет!» из зажженных свечей.

БРЯНСК, 22 июн — РИА Новости. Активисты выложили накануне Дня памяти и скорби у основания Кургана Бессмертия в Брянске изображение монумента «Родина-мать зовет!» из зажженных свечей, всего в инсталляции использовано 4,5 тысячи свечей, сообщили РИА в региональном отделении «Единой России».

В воскресенье вечером в Брянске, у основания монумента Курган Бессмертия, сооруженном в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, прошла международная акция «Огненные картины войны». В ходе нее активисты и сторонники «Единой России» выложили из зажженных свечей изображение знаменитого монумента «Родина-мать зовет!».

«Всего использовано 4,5 тысячи свечей — и для создания изображения у подножия Кургана, и расставленных на самом памятнике», — рассказали агентству активисты.

Курган Бессмертия расположен в центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска и акция, несмотря на поздний час, собрала большое число участников. Многие пришедшие делали фотографии выложенного из свечей изображения и делились ими в своих социальных сетях.

В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны — началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.

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