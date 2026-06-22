Военные Израиля заявили о ликвидации двух радикалов на Западном берегу

«В ходе целенаправленной контртеррористической операции солдаты выявили нескольких террористов, которые жгли покрышки и бросали бутылки с зажигательной смесью в сторону населенного пункта Кармей-Цур, подвергая опасности жизнь людей. Солдаты открыли огонь, ликвидировав двух террористов и нейтрализовав еще одного», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что «о пострадавших среди солдат ЦАХАЛ не сообщается».