Военные Израиля заявили о ликвидации двух радикалов на Западном берегу

«В ходе целенаправленной контртеррористической операции солдаты выявили нескольких террористов, которые жгли покрышки и бросали бутылки с зажигательной смесью в сторону населенного пункта Кармей-Цур, подвергая опасности жизнь людей. Солдаты открыли огонь, ликвидировав двух террористов и нейтрализовав еще одного», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что «о пострадавших среди солдат ЦАХАЛ не сообщается».
«В результате поджога покрышек в районе, прилегающем к населенному пункту, вспыхнул пожар, на месте работают пожарные», — добавили в пресс-службе.
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