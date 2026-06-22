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Военные Израиля заявили о ликвидации двух радикалов на Западном берегу

По словам пресс-службы ЦАХАЛ, убитые бросали бутылки с зажигательной смесью в сторону еврейского поселения Кармей-Цур.

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июня. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух палестинских радикалов, бросавших бутылки с зажигательной смесью в сторону еврейского поселения Кармей-Цур. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«В ходе целенаправленной контртеррористической операции солдаты выявили нескольких террористов, которые жгли покрышки и бросали бутылки с зажигательной смесью в сторону населенного пункта Кармей-Цур, подвергая опасности жизнь людей. Солдаты открыли огонь, ликвидировав двух террористов и нейтрализовав еще одного», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что «о пострадавших среди солдат ЦАХАЛ не сообщается».

«В результате поджога покрышек в районе, прилегающем к населенному пункту, вспыхнул пожар, на месте работают пожарные», — добавили в пресс-службе.

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