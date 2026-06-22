Симоньян назвала парламентские выборы в Армении нелегитимными

«Что у них в голове, почему они хоть один голос отдали за этого эфенди Пашиняна, я не знаю. Я не сомневаюсь, что выборы эти, конечно, нелегитимные и, конечно, они были подстроены и голоса прибавлены. Но тем не менее сколько-то голосов он же все-таки набрал», — передает слова Симоньян ИС «Вести».