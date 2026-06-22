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Симоньян назвала парламентские выборы в Армении нелегитимными

Симоньян: парламентские выборы в Армении были нелегитимными.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Парламентские выборы в Армении были нелегитимными, считает главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Что у них в голове, почему они хоть один голос отдали за этого эфенди Пашиняна, я не знаю. Я не сомневаюсь, что выборы эти, конечно, нелегитимные и, конечно, они были подстроены и голоса прибавлены. Но тем не менее сколько-то голосов он же все-таки набрал», — передает слова Симоньян ИС «Вести».

Главный редактор добавила, что не знает, как можно было отдавать голоса человеку, который презирает память геноцида, отдал своими руками Нагорный Карабах и «пришел к власти на ненависти к России и к русским».

Парламентские выборы прошли в Армении 7 июня. Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии «Гражданский договор» достались 64 мандата, блокам «Сильная Армения» и «Армения» — 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов и не проходит в парламент нового созыва.

Оппозиционные силы уже заявили о намерении оспорить результаты выборов и подали иски в Конституционный суд.

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