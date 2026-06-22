«Даже не думают помогать»: Трамп высказал Мелони всё, что думает о союзниках

В ответ Трамп в социальной сети Truth Social повторил свои обвинения, добавив, что популярность Мелони падает из-за её отказа предоставить США военную инфраструктуру для операций против Ирана, и теперь, после победы Америки, она хочет восстановить отношения, чтобы поднять свой рейтинг. Мелони парировала, заявив, что дружба с Трампом точно не пошла на пользу её популярности, и предложила президенту США сосредоточиться на своих собственных рейтингах. Разногласия, также вызванные позицией Мелони по иранскому конфликту и защитой ею Папы Римского Льва XIV от критики Трампа, привели к отмене визита главы МИД Италии в США и продемонстрировали серьёзный разлад между двумя лидерами.