Грушко: НАТО реально готовится к войне с Россией на рубеже 2030 года

«Если посмотреть на суть политики, действия на международной арене, приоритеты, которые формулируют страны НАТО и ЕС, а между ними с военной точки зрения разница уже небольшая — я имею в виду агрессивные устремления в отношении РФ, их главная задача добиться стратегического поражения России. Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», — сказал замминистра.
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