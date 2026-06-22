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Грушко: НАТО реально готовится к войне с Россией на рубеже 2030 года

Замглавы российского МИД отметил, что главной задачей альянса и ЕС является желание добиться стратегического поражения РФ.

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Страны НАТО ведут реальную подготовку к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года, заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Если посмотреть на суть политики, действия на международной арене, приоритеты, которые формулируют страны НАТО и ЕС, а между ними с военной точки зрения разница уже небольшая — я имею в виду агрессивные устремления в отношении РФ, их главная задача добиться стратегического поражения России. Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», — сказал замминистра.

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