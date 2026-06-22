Посол РФ предупредил о риске инцидентов с НАТО у границ

Посол указал, что оборонная промышленность ФРГ активно расширяет производство и привлекает гражданские отрасли. По его словам, в Берлине рассматривают милитаризацию как инструмент поддержки экономики и способ сдерживания России. Он также отметил, что в политических кругах обсуждают ускоренную интеграцию украинского оборонного сектора в европейский ВПК и использование опыта украинских военных.