Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар после взрыва на газовом объекте в Катаре локализован

Пожар, вспыхнувший после взрыва при запуске производства в промышленном городе Рас-Лаффан, локализован.

Пожар, вспыхнувший после взрыва при запуске производства в промышленном городе Рас-Лаффан, локализован.

Об этом говорится в заявлении компании QatarEnergy, поступившем в РИА Новости.

Инцидент произошёл вечером 21 июня на газораспределительном пункте Барзан. После взрыва начался пожар.

«Для локализации пожара были немедленно направлены аварийно-спасательные группы, которым удалось взять огонь под контроль», — сообщили в QatarEnergy.

Ранее МВД Катара проинформировало о взрыве в промышленном городке Рас-Лаффан, где расположено производство сжиженного природного газа.

Узнать больше по теме
Катар: небольшое, но стратегически важное государство на Ближнем Востоке
Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.
Читать дальше