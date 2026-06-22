Пожар после взрыва на газовом объекте в Катаре локализован

Пожар, вспыхнувший после взрыва при запуске производства в промышленном городе Рас-Лаффан, локализован.
Об этом говорится в заявлении компании QatarEnergy, поступившем в РИА Новости.
Инцидент произошёл вечером 21 июня на газораспределительном пункте Барзан. После взрыва начался пожар.
«Для локализации пожара были немедленно направлены аварийно-спасательные группы, которым удалось взять огонь под контроль», — сообщили в QatarEnergy.
Ранее МВД Катара проинформировало о взрыве в промышленном городке Рас-Лаффан, где расположено производство сжиженного природного газа.
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