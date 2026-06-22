Стартовали крупнейшие учения Valiant Shield с участием сил Японии и США

Основные воздушные бои развернутся в районе Японского моря, южнее Окинавы и на базе Титосэ. С японской стороны в них задействуют 30 истребителей, два заправщика, самолёт AWACS, четыре транспортных борта и зенитное подразделение. США направят четыре истребителя, три заправщика и зенитчиков. К югу от Окинавы будут действовать восемь японских истребителей, а также 30 истребителей и три заправщика США.