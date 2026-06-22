Стартовали крупнейшие учения Valiant Shield с участием сил Японии и США

Япония принимает участие в масштабных учениях Valiant Shield под руководством США, которые продлятся с 22 июня по 1 июля в Индо-Тихоокеанском регионе.
Об этом сообщает РИА Новости.
Манёвры охватят обширную территорию, включая Гуам и Гавайи. На территории Японии будут задействованы базы сил самообороны и американские военные объекты, а также прилегающие воздушное и морское пространство. Размещение в стране военных самолётов или кораблей других государств, кроме США, не предусмотрено.
Программа учений включает пять направлений: совместные воздушные бои, противокорабельные операции, воздушно-десантные задачи, восстановление взлётно-посадочных полос и медицинские манёвры.
Основные воздушные бои развернутся в районе Японского моря, южнее Окинавы и на базе Титосэ. С японской стороны в них задействуют 30 истребителей, два заправщика, самолёт AWACS, четыре транспортных борта и зенитное подразделение. США направят четыре истребителя, три заправщика и зенитчиков. К югу от Окинавы будут действовать восемь японских истребителей, а также 30 истребителей и три заправщика США.
Воздушно-десантный этап пройдёт с 25 по 29 июня преимущественно на Большом полигоне Хоккайдо. Япония выделит воздушно-десантную бригаду и артиллеристов, США — подразделение морской пехоты и транспортный самолёт C-130.
Ранее секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что Япония милитаризуется, речь идёт о наличии у Токио ракет средней и меньшей дальности.