Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев задался вопросом, продолжит ли новое руководство Великобритании «провальную политику» нынешнего премьера Кира Стармера после его возможной отставки. Об этом он написал в воскресенье, 21 июня, в соцсети X.
— Правление Стармера скоро закончится. Продолжит ли новое руководство его провальную политику? — написал Дмитриев.
21 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в скором времени уйдет в отставку.
В тот же день издания The Telegraph и The Observer писали, что Стармер может уйти в отставку уже 22 июня из-за прекращения поддержки. Другой источник также рассказал, что премьер-министр очень тяжело переживает сложившуюся ситуацию.
На фоне этого стало известно, что Великобритания будет поставлять Украине обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении двух лет. Его общая стоимость составит 280 миллионов долларов.
По информации зарубежных СМИ, Кир Стармер остается самым непопулярным британским премьер-министром в истории страны. Рейтинг политика находится на отрицательном уровне — минус 47, что ниже, чем у любого другого лидера политических партий в стране.