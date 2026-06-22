Министр обороны Белоруссии назвал бессмысленным втягивание республики в конфликт

«Здесь надо смотреть на стратегию, и стратегию четко определил наш президент: военного смысла втягиваться нам в конфликт (или, как говорят, хотят нас втянуть) нет от слова “совсем”», — сказал господин Хренин в эфире телеканала «Беларусь 1» (цитата по БЕЛТА).