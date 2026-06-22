Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр обороны Белоруссии назвал бессмысленным втягивание республики в конфликт

Военная стратегия Белоруссии направлена на то, чтобы обеспечить безопасность своих граждан, и не направлена на втягивание в вооруженный конфликт, заявил министр обороны республики Виктор Хренин. Белорусская сторона ограничивается наблюдением за ситуацией и держит на границах минимально необходимый контингент войск, сказал он.

Военная стратегия Белоруссии направлена на то, чтобы обеспечить безопасность своих граждан, и не направлена на втягивание в вооруженный конфликт, заявил министр обороны республики Виктор Хренин. Белорусская сторона ограничивается наблюдением за ситуацией и держит на границах минимально необходимый контингент войск, сказал он.

«Здесь надо смотреть на стратегию, и стратегию четко определил наш президент: военного смысла втягиваться нам в конфликт (или, как говорят, хотят нас втянуть) нет от слова “совсем”», — сказал господин Хренин в эфире телеканала «Беларусь 1» (цитата по БЕЛТА).

Господин Хренин добавил, что Минск сталкивается с провокациями в информационном поле «в виде различных угроз и обещаний что-то сделать».

19 июня президент Украины Владимир Зеленский потребовал от властей республики убрать с границы российскую военную технику. Он дал властям Белоруссии неделю на демонтаж или отключение совместных с Россией ретрансляторов, которые используются для навигации беспилотников. В случае отказа господин Зеленский недвусмысленно пригрозил ударами по этим объектам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ультиматум в огород соседа».

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше