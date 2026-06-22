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Источник: предпосылок для переговоров по Украине в Турции пока нет

РИА Новости: предпосылок для переговоров по Украине в Турции пока нет.

АНКАРА, 22 июн — РИА Новости. Предпосылок для возобновления переговоров между Россией и Украиной на территории Турции пока не просматривается, однако Анкара продолжает дипломатические усилия для создания условий к их проведению, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

Как заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава турецкого МИД Хакан Фидан на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Россия-АСЕАН в Казани подтвердил готовность Турции принять новый раунд переговоров по украинскому урегулированию.

«На данном этапе предпосылок для возобновления переговоров по Украине в Турции нет, однако работа в этом направлении продолжается», — сказал собеседник агентства.

Турция подтвердила свою заинтересованность быть полезной в переговорах по Украине, а не только в предоставлении площадки для них, заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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