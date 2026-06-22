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Посол РФ в ФРГ: многие в Берлине готовятся к войне с Россией к 2030 году

Дипломат также напомнил о недавних заявлениях командующего военно-воздушными силами ФРГ Хольгера Нойманна о возможных целях на территории России в случае конфликта.

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Подготовка к войне с Россией на рубеже 2029−2030 годов многими в Берлине воспринимается как аксиома. Об этом заявил «Известиям» посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Правящие круги выступают за форсированную интеграцию в европейский ВПК украинской оборонки и использование опыта ВСУ для подготовки к войне с Россией. То, что она должна состояться на рубеже 2029−2030 годов, многими здесь воспринимается как аксиома», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о рисках прямого военного столкновения между Россией и НАТО.

Нечаев напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц провозгласил приоритетом своего правительства превращение бундесвера в сильнейшую конвенциональную армию Европы. По словам посла, для этого в Германии сняли лимит на государственные заимствования для перевооружения, а немецкий военно-промышленный комплекс наращивает обороты и вовлекает в свою работу гражданские отрасли.

Дипломат также обратил внимание на недавние заявления командующего военно-воздушными силами ФРГ Хольгера Нойманна о возможных целях на территории России в случае конфликта.

«На фоне неоднократных заявлений российского руководства о том, что РФ не собиралась и не собирается нападать на страны НАТО, подобные рассуждения звучат как когнитивный диссонанс, поразивший не только неадекватных политиков-русофобов, но и представителей высшего военного руководства ФРГ», — подчеркнул он.

По оценке посла, конфронтационная логика Запада и рост интенсивности военной активности НАТО у российских границ, включая практически непрерывные масштабные учения на восточном фланге альянса, кратно увеличивают вероятность непреднамеренных инцидентов.

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