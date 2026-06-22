«Правящие круги выступают за форсированную интеграцию в европейский ВПК украинской оборонки и использование опыта ВСУ для подготовки к войне с Россией. То, что она должна состояться на рубеже 2029−2030 годов, многими здесь воспринимается как аксиома», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о рисках прямого военного столкновения между Россией и НАТО.