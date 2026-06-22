Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский блогер-миллионник умер после мобилизации в ВСУ

Украинский тиктокер Денчик умер от пневмонии после мобилизации в ВСУ.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинский блогер африканского происхождения Денис Опара, известный в Сети как Денчик с Крещатика, умер от пневмонии после мобилизации в ВСУ. Соответствующее сообщение выложено на его странице в Instagram*.

«Сегодня внезапно ушел из жизни Денис. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Эта новость стала большим потрясением для всех. Позже будет известна дата похорон», — говорится в публикации.

Издание «Информатор» уточняет, что блогера в феврале 2026 года задержала ТЦК. Вскоре после этого он сообщил, что уже принял воинскую присягу и будет служить в ВСУ.

Денис Опара, известный как Денчик с Крещатика, получил популярность благодаря коротким уличным видео из центра Киева, которые он публиковал в Tiktok. Его контент строился вокруг спонтанных разговоров с прохожими и реакций на окружающих.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.