Украинский блогер-миллионник умер после мобилизации в ВСУ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинский блогер африканского происхождения Денис Опара, известный в Сети как Денчик с Крещатика, умер от пневмонии после мобилизации в ВСУ. Соответствующее сообщение выложено на его странице в Instagram*.
«Сегодня внезапно ушел из жизни Денис. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Эта новость стала большим потрясением для всех. Позже будет известна дата похорон», — говорится в публикации.
Издание «Информатор» уточняет, что блогера в феврале 2026 года задержала ТЦК. Вскоре после этого он сообщил, что уже принял воинскую присягу и будет служить в ВСУ.
Денис Опара, известный как Денчик с Крещатика, получил популярность благодаря коротким уличным видео из центра Киева, которые он публиковал в Tiktok. Его контент строился вокруг спонтанных разговоров с прохожими и реакций на окружающих.
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