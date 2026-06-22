Посол РФ заявил о замалчивании в Германии роли советского народа в разгроме нацизма

«Приходится с сожалением констатировать, что в современной германской культуре памяти 22 июня — день вероломного нападения нацистской Германии на Советский Союз — широкого резонанса не имеет. Официальные мемориальные мероприятия в привязке к этому историческому событию не проводятся, медийное внимание ограничено. Роль советского народа в разгроме нацизма не оспаривается, однако всё чаще замалчивается», — сказал дипломат.