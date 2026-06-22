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Посол РФ заявил о замалчивании в Германии роли советского народа в разгроме нацизма

В Германии всё чаще замалчивается роль советского народа в победе над нацизмом, а памятная дата 22 июня не имеет широкого резонанса в современной культуре памяти ФРГ. Об этом «Известиям» заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Источник: Reuters

«Приходится с сожалением констатировать, что в современной германской культуре памяти 22 июня — день вероломного нападения нацистской Германии на Советский Союз — широкого резонанса не имеет. Официальные мемориальные мероприятия в привязке к этому историческому событию не проводятся, медийное внимание ограничено. Роль советского народа в разгроме нацизма не оспаривается, однако всё чаще замалчивается», — сказал дипломат.

Он отметил, что по линии палаты депутатов Берлина продвигаются контрпродуктивные инициативы о помещении советских воинских мемориалов в германской столице в «новый исторический контекст», что, по мнению ряда местных политиков, могло бы предусматривать размещение у всемирно известных памятников воинам-освободителям информации о «преступлениях сталинизма».

«Решительно противодействуем подобным проявлениям исторического ревизионизма, базирующимся исключительно на русофобии и обслуживании текущей политической конъюнктуры», — сказал дипломат.

При этом он выразил благодарность конструктивно настроенным к России политическим силам, НПО и движению соотечественников.

Он подчеркнул, что они сохраняют объективный взгляд на события прошлого, акцентируя в публичном пространстве день нападения Третьего рейха и его пособников на СССР как рубежную дату в новейшей истории.