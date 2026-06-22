CNN: военные действия против Ирана стоили Пентагону $40 млрд

Эксперт отметил, что самой серьезной статьей расходов для военного министерства стали боеприпасы, на них пришлись $26 млрд. Это связано с тем, что американские военные использовали много дальнобойных, высокотехнологичных, дорогостоящих вооружений. Например, США израсходовали около тысячи ракет Tomahawk, стоимость которых составляет около $2,5 млн за единицу, добавил он.