На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» отметил, что Европа хочет тянуть время всеми способами, чтобы достичь «боеготовности» к конфликту с Россией к 2030 году. Министр привел слова начальника бельгийского генштаба, который цинично заявил, что у европейцев «есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам (Европе. — Прим. ред.) это время».