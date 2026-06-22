«Мы исходим из того, что они (страны НАТО и ЕС) реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», — сказал Грушко.
Дипломат отметил, что главная задача Евросоюза и Североатлантического альянса — стратегическое поражение России.
На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» отметил, что Европа хочет тянуть время всеми способами, чтобы достичь «боеготовности» к конфликту с Россией к 2030 году. Министр привел слова начальника бельгийского генштаба, который цинично заявил, что у европейцев «есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам (Европе. — Прим. ред.) это время».
Лавров отметил, что актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.