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МИД: НАТО и ЕС готовятся к столкновению с Россией на рубеже 2030 года

Грушко: НАТО и ЕС готовятся к столкновению с Россией на рубеже 2030 года.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Москва исходит из того, что страны НАТО и Европейского союза готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года, заявил «Известиям» замглавы МИД Александр Грушко.

«Мы исходим из того, что они (страны НАТО и ЕС) реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», — сказал Грушко.

Дипломат отметил, что главная задача Евросоюза и Североатлантического альянса — стратегическое поражение России.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» отметил, что Европа хочет тянуть время всеми способами, чтобы достичь «боеготовности» к конфликту с Россией к 2030 году. Министр привел слова начальника бельгийского генштаба, который цинично заявил, что у европейцев «есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам (Европе. — Прим. ред.) это время».

Лавров отметил, что актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.

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