Камчатка зажгла «Огненные картины войны»

Мероприятие началось в 4 утра — именно в этот час 85 лет назад Германия напала на Советский Союз. В парке Победы собрались волонтеры, активисты молодежных организаций и просто жители. Они выкладывали изображение из 8 тысяч свечей и лампад в течение нескольких часов. На огненной карте России красным выделены Камчатка и новые регионы, а в центре появилась надпись «Помним» с красной звездой.