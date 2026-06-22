Цена нефти марки Brent выросла до $81,09 за баррель

По состоянию на 01.04 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,3% относительно предыдущего закрытия — до 81,09 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — росла на 1,71%, до 77,85 доллара.
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