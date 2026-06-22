«Дорогие инопланетяне, не могли бы вы, пожалуйста, сделать Мерца следующим? Его рейтинги ухудшились. Он разрушает цивилизацию с помощью разжигания войны, иммиграции, плохих энергетических и экономических решений», — написал он на своей странице в социальной сети X 21 июня, иронично поблагодарив пришельцев за содействие возможной отставке главы британского правительства Кира Стармера.