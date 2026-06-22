В Словакии назвали финансовые потери при отказе ЕС от российского газа

«Завершение импорта газа из России в соответствии с законодательством RepowerEU, согласно которому поставки российского природного газа с 4 квартала 2027 года будут запрещены, может потребовать более высоких дополнительных расходов, которые понесут не только словацкие покупатели. Эти повышенные расходы могут только в Словакии составить сотни миллионов евро», — сообщили в компании.