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В Словакии назвали финансовые потери при отказе ЕС от российского газа

SPP: Словакия заплатит сотни миллионов евро за отказ ЕС от газа из РФ.

БРАТИСЛАВА, 22 июн — РИА Новости. Дополнительные расходы, которые понесет Словакия из-за решения Европейского союза отказаться от импорта газа из России, оцениваются в сотни миллионов евро, сообщил РИА Новости словацкий энергооператор SPP.

«Завершение импорта газа из России в соответствии с законодательством RepowerEU, согласно которому поставки российского природного газа с 4 квартала 2027 года будут запрещены, может потребовать более высоких дополнительных расходов, которые понесут не только словацкие покупатели. Эти повышенные расходы могут только в Словакии составить сотни миллионов евро», — сообщили в компании.

По данным SPP, дополнительные расходы возникнут из-за необходимости обеспечить новые транспортные мощности, а также «в связи с ожидаемым ростом цены на само сырье под влиянием исключения одного энергетического источника из энергетического баланса Европейского союза».

«Размер этих дополнительных расходов сейчас точно вычислить нельзя», — заключили в компании.

Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет российского СПГ, а к осени того же года полностью будет остановлен импорт российского трубопроводного газа. Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа.

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