Axios: представители США и Ирана оказались довольны мирными переговорами

Стремление Тегерана и Вашингтона к мирному решению конфликта отметил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником на переговорах. По его словам, у него нет сомнений, что Дональд Трамп — «человек, который хочет мира на планете».
Иранские агентства заявляют об обратном. Гостелерадиокомпания Ирана (IRIB) сообщила, что итоги переговоров пока не ясны и необходимо дождаться официальных заявлений. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, иранская делегация покидала переговоры в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа.
Переговоры проходили в швейцарском Бюргенштоке при посредничестве Катара и Пакистана. По информации Press TV, делегация Ирана уже покинула место проведения американо-иранских переговоров.
18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о завершении конфликта. По информации представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, переговоры 21 июня должны были пройти в два раунда — сначала с посредниками, а затем с США.
Подробнее — в материале «Ъ» «Туман переговоров».