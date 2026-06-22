Axios: представители США и Ирана оказались довольны мирными переговорами

Стремление Тегерана и Вашингтона к мирному решению конфликта отметил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником на переговорах. По его словам, у него нет сомнений, что Дональд Трамп — «человек, который хочет мира на планете».