Инсталляцию из 1,2 тысячи свечей зажгли в Каире ко Дню памяти и скорби

В Каире выложили из свечей изображение Вечного огня и надпись «Египет помнит».
Об этом сообщает РИА Новости.
Акция прошла накануне Дня памяти и скорби в «Русском доме» в рамках международного проекта «Огненные картины войны». К ней присоединились сотрудники представительства Россотрудничества, активисты движения «Волонтёры Победы» и египетские студенты, изучающие русский язык.
Кроме того, в «Русском доме» прошли акция «Свеча памяти» и выставка «Двойной портрет на фоне века», посвящённая 135-летию Сергея Прокофьева и 120-летию Дмитрия Шостаковича.
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что многие жители Киева и Одессы не предали память предков и зажгут свечу памяти.