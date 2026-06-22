Инсталляцию из 1,2 тысячи свечей зажгли в Каире ко Дню памяти и скорби

Акция прошла накануне Дня памяти и скорби в «Русском доме» в рамках международного проекта «Огненные картины войны». К ней присоединились сотрудники представительства Россотрудничества, активисты движения «Волонтёры Победы» и египетские студенты, изучающие русский язык.