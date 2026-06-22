Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тишина в Бюргенштоке: Встреча США и Ирана 22 июня сорвана после ухода делегации Тегерана

Иранская делегация приняла решение не продолжать четырёхсторонние консультации в швейцарском Бюргенштоке. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Источник: Life.ru

Причиной демарша стали заявления президента США Дональда Трампа. Именно после них представители Тегерана отказались от дальнейшего участия во встрече.

Стороны продолжили обмен сообщениями через посредников — Катар и Пакистан, однако результата это пока не принесло. На самих переговорах иранская делегация призвала ускорить разблокировку замороженных активов и выдачу разрешений на экспорт нефти.

Также было подчёркнуто, что обсуждение ядерной программы напрямую зависит от соблюдения подписанного меморандума. Кроме того, иранская сторона выразила протест против нарушения Соединёнными Штатами обязательств в рамках этого соглашения.

Срыв политического этапа повлёк за собой и отмену технических консультаций. Источник ТАСС подтвердил, что 22 июня продолжения диалога на более низком дипломатическом уровне не ожидается.

«Политические переговоры прекращены, поэтому технических консультаций в Швейцарии, как планировалось изначально, теперь не будет», — уточнил собеседник агентства. До появления угроз Трампа в социальных сетях предполагалось, что после встреч 21 июня участники продолжат обмен мнениями и на следующий день.

Первый раунд технических переговоров между делегациями США и Ирана прошел 21 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. Посредниками выступили Катар и Пакистан. Главная цель встречи — запуск меморандума о взаимопонимании, предполагающего прекращение огня на всех участках, включая Ливан, и разблокировку Ормузского пролива.

Иран представляли глава МИД Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, США — вице-президент Джей Ди Вэнс. Переговоры осложнялись жесткой риторикой Дональда Трампа и эскалацией между Израилем и «Хезболлой». Сообщалось, что стороны договорились создать рабочие группы, которым поручено за два месяца подготовить итоговый текст мирного договора.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше