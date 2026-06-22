Тишина в Бюргенштоке: Встреча США и Ирана 22 июня сорвана после ухода делегации Тегерана

«Политические переговоры прекращены, поэтому технических консультаций в Швейцарии, как планировалось изначально, теперь не будет», — уточнил собеседник агентства. До появления угроз Трампа в социальных сетях предполагалось, что после встреч 21 июня участники продолжат обмен мнениями и на следующий день.