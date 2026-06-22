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Источник в Анкаре сообщил об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине

Предпосылок для возобновления переговоров между Россией и Украиной в Турции, однако дипломатические усилия Анкары продолжаются.

Предпосылок для возобновления переговоров между Россией и Украиной в Турции, однако дипломатические усилия Анкары продолжаются.

Об этом сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции.

По его словам, работа в этом направлении не прекращается.

«На данном этапе предпосылок для возобновления переговоров по Украине в Турции нет, однако работа в этом направлении продолжается», — сказал собеседник агентства.

Ранее турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве подтвердил готовность Турции стать посредником в переговорах по урегулированию украинского конфликта и предоставить площадку для встречи.

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Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
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