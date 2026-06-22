Источник в Анкаре сообщил об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине

Предпосылок для возобновления переговоров между Россией и Украиной в Турции, однако дипломатические усилия Анкары продолжаются.
Об этом сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции.
По его словам, работа в этом направлении не прекращается.
«На данном этапе предпосылок для возобновления переговоров по Украине в Турции нет, однако работа в этом направлении продолжается», — сказал собеседник агентства.
Ранее турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве подтвердил готовность Турции стать посредником в переговорах по урегулированию украинского конфликта и предоставить площадку для встречи.