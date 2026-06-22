По его словам, ключевая задача Европейского союза и НАТО заключается в стратегическом поражении Российской Федерации.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на фоне атак ВСУ на Москву заявил, что ситуация может выйти из-под контроля и привести к прямой конфронтации с НАТО, вплоть до ядерного удара. По его словам, Европа наращивает влияние на Украину, Молдавию и Армению, а НАТО расширилось за счёт Финляндии и Швеции. Лавров также отметил, что Украина рассматривается как основа будущих европейских вооружённых сил, способных действовать без США.
Власти РФ, включая президента Владимира Путина, неоднократно заявляли, что у России нет планов нападать на Европу. При этом в Москве подчёркивают, что в самой Европе, напротив, идёт активная подготовка к войне с Россией. На это указывают заявления европейских лидеров о военных приготовлениях, обсуждения в ЕС «победы над РФ» и планы НАТО по готовности к конфликту с Россией к 2030 году. Россия предлагала ЕС подписать документ о ненападении, но, по словам замглавы МИД Грушко, Брюссель на это не ответил, что в Москве расценивают как отсутствие мирной повестки у европейских стран.
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