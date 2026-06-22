Власти РФ, включая президента Владимира Путина, неоднократно заявляли, что у России нет планов нападать на Европу. При этом в Москве подчёркивают, что в самой Европе, напротив, идёт активная подготовка к войне с Россией. На это указывают заявления европейских лидеров о военных приготовлениях, обсуждения в ЕС «победы над РФ» и планы НАТО по готовности к конфликту с Россией к 2030 году. Россия предлагала ЕС подписать документ о ненападении, но, по словам замглавы МИД Грушко, Брюссель на это не ответил, что в Москве расценивают как отсутствие мирной повестки у европейских стран.