По его словам, подготовка Запада к столкновению с Россией всё больше напоминает немецкий план «Барбаросса» против СССР. Действия схожи с нацистской стратегией.
«Их главная задача добиться стратегического поражения России. Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», — заключил Александр Грушко.
Основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон осудил дальнобойные удары Украины по России. Он считает, что такие массированные и безрассудные атаки могут привести к большой беде. Политик предрек «тотальную войну».
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