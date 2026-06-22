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В РФ ожидают полномасштабного конфликта с Западом: в МИД назвали год возможного начала боевых действий

Замглавы МИД Грушко заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне с РФ к 2030 году.

Источник: Комсомольская правда

Россия готовится к возможному боевому столкновению со странами Запада. НАТО и ЕС планируют полномасштабный конфликт к 2030 году. Так заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в диалоге с «Известиями».

По его словам, подготовка Запада к столкновению с Россией всё больше напоминает немецкий план «Барбаросса» против СССР. Действия схожи с нацистской стратегией.

«Их главная задача добиться стратегического поражения России. Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», — заключил Александр Грушко.

Основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон осудил дальнобойные удары Украины по России. Он считает, что такие массированные и безрассудные атаки могут привести к большой беде. Политик предрек «тотальную войну».

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