Мошенники предлагают россиянам стройматериалы по ценам ниже рыночных

«На популярных площадках объявлений и в соцсетях появляются предложения о продаже строительных материалов по ценам значительно ниже рыночных. Продавцы объясняют это “ликвидацией склада” или “остатками от крупного объекта”. От покупателя требуют полную или частичную предоплату для “фиксации цены” или оформления доставки, после чего продавец исчезает», — рассказали там.