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Россиян обманывают фальшивыми скидками на стройматериалы

Аферисты выманивают предоплату за стройматериалы, предлагая их по ценам вдвое ниже рыночных.

Аферисты выманивают предоплату за стройматериалы, предлагая их по ценам вдвое ниже рыночных.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Как следует из сообщения, объявления появляются на популярных площадках и в соцсетях. Продавцы ссылаются на «ликвидацию склада» или «остатки от крупного объекта» и требуют внести полную либо частичную оплату для фиксации цены или доставки. После перевода денег мошенники исчезают.

Целевой группой выбраны дачники и владельцы загородных участков, а также те, кто затеял ремонт. Схема особенно активна в июне — в период традиционного старта масштабных строительных работ.

«На фоне сезонного роста цен потребители активно ищут, где купить материалы дешевле», — пояснили в «Мошеловке».

Эксперты призывают не вносить предоплату, не увидев товар и продавца лично, а также сверять стоимость со среднерыночной. Платформа рекомендует пользоваться только встроенными сервисами сделок, которые удерживают деньги до подтверждения получения заказа.

Ранее заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин рассказал, что мошенники под видом сотрудников приёмной комиссии могут выманивать у абитуриентов код для доступа в личный кабинет на «Госуслугах».