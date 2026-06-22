Россиян обманывают фальшивыми скидками на стройматериалы

Как следует из сообщения, объявления появляются на популярных площадках и в соцсетях. Продавцы ссылаются на «ликвидацию склада» или «остатки от крупного объекта» и требуют внести полную либо частичную оплату для фиксации цены или доставки. После перевода денег мошенники исчезают.