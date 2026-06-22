Россиян обманывают фальшивыми скидками на стройматериалы

Аферисты выманивают предоплату за стройматериалы, предлагая их по ценам вдвое ниже рыночных.
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Как следует из сообщения, объявления появляются на популярных площадках и в соцсетях. Продавцы ссылаются на «ликвидацию склада» или «остатки от крупного объекта» и требуют внести полную либо частичную оплату для фиксации цены или доставки. После перевода денег мошенники исчезают.
Целевой группой выбраны дачники и владельцы загородных участков, а также те, кто затеял ремонт. Схема особенно активна в июне — в период традиционного старта масштабных строительных работ.
«На фоне сезонного роста цен потребители активно ищут, где купить материалы дешевле», — пояснили в «Мошеловке».
Эксперты призывают не вносить предоплату, не увидев товар и продавца лично, а также сверять стоимость со среднерыночной. Платформа рекомендует пользоваться только встроенными сервисами сделок, которые удерживают деньги до подтверждения получения заказа.
Ранее заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин рассказал, что мошенники под видом сотрудников приёмной комиссии могут выманивать у абитуриентов код для доступа в личный кабинет на «Госуслугах».