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МИД: ФРГ не сможет замять вопрос признания геноцида народа СССР

Захарова: РФ не даст ФРГ замять вопрос признания геноцида народа СССР в годы ВОВ.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия не даст Германии замять вопрос признания геноцида советского народа нацистами в годы войны, в том числе применительно к блокаде Ленинграда, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Берлин отказывается признавать геноцидом советского народа блокаду Ленинграда и другие преступления гитлеровцев против мирного населения. Вместо этого власти ФРГ используют общие формулировки о «злодеяниях» нацистов и «страданиях» их жертв.

«Замотать» вопрос германским властям таким образом не удастся. Продолжим на всех уровнях, включая Совет безопасности ООН, добиваться официального признания властями ФРГ и международным сообществом преступлений нацистов в отношении мирного населения СССР в качестве геноцида, а также выплаты индивидуальных компенсаций всем блокадникам", — подчеркнула Захарова.

В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны — началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.

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