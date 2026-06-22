Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: НАТО и ЕС готовятся к столкновению с Россией на рубеже 2030 года

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью «Известиям» заявил, что Москва исходит из готовности стран НАТО и Европейского союза к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года.

Источник: РИА "Новости"

«Мы исходим из того, что они (страны НАТО и ЕС) реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», — приводит издание слова дипломата.

Как отметил Грушко, стратегическое поражение России является главной задачей Евросоюза и Североатлантического альянса.

Ранее, на прошлой неделе, в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что Европа стремится всеми способами затянуть время для достижения «боеготовности» к конфликту с Россией к 2030 году. В качестве примера глава МИД привел слова начальника бельгийского генштаба, который, по его словам, цинично заявил, что у европейцев «есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам (Европе. — Прим. ред.) это время».

Кроме того, Лавров отметил, что текущая международная обстановка создает риски прямого столкновения НАТО с Россией, которое способно быстро перерасти в обмен ядерными ударами.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше