Ранее, на прошлой неделе, в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что Европа стремится всеми способами затянуть время для достижения «боеготовности» к конфликту с Россией к 2030 году. В качестве примера глава МИД привел слова начальника бельгийского генштаба, который, по его словам, цинично заявил, что у европейцев «есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам (Европе. — Прим. ред.) это время».