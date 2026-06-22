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Число жертв израильских атак с начала военной эскалации в Ливане достигло 4 106

По раненым показатель составляет 12 153, сообщили в Минздраве республики.

БЕЙРУТ, 22 июня. /ТАСС/. Минздрав Ливана привел окончательные данные о числе погибших граждан в период военной эскалации со 2 марта по 21 июня.

«Общее число ливанцев, убитых с начала военной эскалации, достигло 4 106, а раненых — 12 153», — указывается в сводке ведомства, опубликованной в X.

В ней сообщается, что атаки израильских ВВС на объекты шиитской организации «Хезболлах» в районе Набатия на юге Ливана привели за сутки к гибели 49 человек, еще 32 получили ранения.

Как отметили в Минздраве, авиация Израиля в воскресенье сосредоточила удары на высотах Али-Тахер, где обороняются шиитские бойцы. Поступили также сведения о налетах беспилотников на город Кфар-Тибнит и предместье Набатия-эль-Фаука, в результате есть пострадавшие, их численность уточняется.

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