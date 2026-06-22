The Guardian: команда Стармера готовит передачу дел преемнику перед отставкой

По ее информации, канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Даррен Джонс уже провел встречу с бывшим министром транспорта Великобритании Луиз Хейг, которая является ключевым членом команды Бернэма. Издание добавило, что 20 июня Стармер и его ближайшее окружение начали работать над черновым вариантом речи, в которой премьер объявит о своей отставке. При этом газета отметила, что сам глава правительства так и не поговорил с Бернэмом после его победы на довыборах в Палату общин, хотя публично заявлял о желании провести с ним беседу.