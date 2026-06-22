The Guardian: команда Стармера готовит передачу дел преемнику перед отставкой

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Политическая команда премьер-министра Великобритании Кира Стармера начала передавать дела соратникам депутата Палаты общин (нижней палаты) британского парламента Энди Бернэма, что свидетельствует о готовящемся транзите власти в стране. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.
По ее информации, канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Даррен Джонс уже провел встречу с бывшим министром транспорта Великобритании Луиз Хейг, которая является ключевым членом команды Бернэма. Издание добавило, что 20 июня Стармер и его ближайшее окружение начали работать над черновым вариантом речи, в которой премьер объявит о своей отставке. При этом газета отметила, что сам глава правительства так и не поговорил с Бернэмом после его победы на довыборах в Палату общин, хотя публично заявлял о желании провести с ним беседу.
Разговоры о возможной отставке Стармера активизировались после того, как его однопартиец Бернэм, занимавший должность мэра графства Большой Манчестер, победил на довыборах в Палату общин, которые прошли 18 июня. Эта победа дала Бернэму возможность бросить вызов лидерству Стармера, который растерял поддержку левого фланга правящей Лейбористской партии.
Пост лидера лейбористов может занимать исключительно член парламента. Именно поэтому Бернэм был вынужден сперва избраться в Палату общин, чтобы затем иметь возможность запустить процедуру смены лидера Лейбористской партии и, как следствие, премьер-министра страны. Как указала газета The Times, Бернэм обладает поддержкой как минимум половины фракции лейбористов в Палате общин (более 200 депутатов).
Возможная отставка.
21 июня еженедельная газета The Observer сообщила со ссылкой на источники, что Стармер может объявить о своей отставке уже 22 июня. По информации издания, в противном случае его публично попросят оставить свой пост на заседании кабмина 23 июня. Согласно The Observer, Стармер намерен определить временные рамки своего ухода, чтобы обеспечить упорядоченный транзит власти. Вполне вероятно, он формально покинет свой пост в сентябре перед съездом Лейбористской партии. The Guardian отметила, что подобное развитие событий устроит Бернэма, которому необходимо время, чтобы окончательно сформировать свою политическую команду и подготовиться к переезду на Даунинг-стрит, 10.
Политический кризис разгорелся в Великобритании после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 7 мая. По их итогам Лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса. В различные законодательные органы Англии лейбористы провели на 1,4 тыс. меньше своих представителей, чем у них было ранее. Стармер взял на себя ответственность за провал на выборах, но отказался уходить с постов лидера лейбористов и премьера.
Около 100 депутатов Палаты общин от Лейбористской партии публично потребовали ухода Стармера. По данным The Guardian, многие влиятельные члены кабинета министров в выходные дни в частных беседах со Стармером также рекомендовали ему покинуть свой пост. Сам премьер провел уикенд в загородной резиденции Чекерс вместе со своей супругой Викторией и ближайшими соратниками, обдумывая свои дальнейшие шаги.